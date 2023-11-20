Файлы Nickelodeon All-Star Brawl 2 намекают на скорый релиз дополнений

В начале этого месяца состоялся релиз занимательного файтинга Nickelodeon All-Star Brawl 2, который собирает в одном месте известных героев из популярных мультфильмов. Игра от студии Ludosity получила восторженные отзывы от игроков, и похоже, в ближайшее время начнет получать контентные обновления или даже DLC. Дата-майнеры в файлах игры обнаружили неиспользованные активы проекта, которые могут быть включены в игру.
Своей находкой поделился пользователь под ником Treydemarked, который занимался разбором внутренних архивов Nickelodeon All-Star Brawl 2. Ему удалось обнаружить множество моделей, строк кода и даже звуковых дорожек, которые пока не используются в игре. В частности, была найдена дополнительная озвучка для Мистера Крабса.
Обнаруженный неиспользованный контент в Nickelodeon All-Star Brawl 2 ясно дает понять, что разработчики планируют заниматься его развитием. Файтинг в будущем может получить крупные обновления, которые включат неиспользованные активы в игру. Также это может стать первым намеком на планируемые дополнения к игре.
трешня