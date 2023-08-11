Геймплейный трейлер Nickelodeon: All-Star Brawl 2 демонстрирует всю силу Губки Боба ©

Не дайте себя обмануть его дурашливым видом: когда дело доходит до драки, Губка Боб, конечно же, не отступает и идет до конца, о чем свидетельствует новый геймплейный трейлер к Nickelodeon: All-Star Brawl 2 - новой игре, посвященной стилю боя желтой губки со дна океана.

Согласно описанию, предложенному разработчиками, Губка Боб является классическим персонажем "простым в использовании, сложным в освоении" и поэтому подходит для всех - от неофита, который хочет начать изучать динамику игры с доступного персонажа, до более опытного игрока, который хочет максимально использовать свой набор движений.

В этом плане Губка Боб может использовать смесь ударов карате, мыльных пузырей и ряда гаджетов, чтобы застать врасплох союзников. С другой стороны, его атаки ближнего боя имеют очень ограниченный радиус действия, а скорость передвижения ниже, чем у многих других персонажей.

Напомним, что Nickelodeon: All-Star Brawl 2 выйдет осенью этого года для PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и ПК. О возможной дате релиза могут рассказать некоторые интернет-магазины.

В игре представлен разнообразный состав персонажей из знаменитых мультфильмов телеканала, включая "Черепашек-ниндзя" и "Аватар - Легенда об Аанге". Однако если вы являетесь особым поклонником "Губки Боба", вы будете рады узнать, что в игре также появятся Патрик, Стелла, Сквидвард и Планктон, которые были анонсированы несколько дней назад на EVO 2023.