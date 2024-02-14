Мистер Крабс прибудет в Nickelodeon All-Star Brawl 2 на следующей неделе

Студии Ludosity и Fair Play Labs официально объявили о том, что мистер Юджин Крабс, персонаж мультсериала "Губки Боба Квадратные Штаны", присоединится к составу Nickelodeon All-Star Brawl 2 на следующей неделе.
Житель Бикини Боттом, заправляющий собственной бургерной, присоединяется к своим звездным соседям Губке Бобу, Патрику, Сквидварду и Планктону.
Мистер Крабс станет доступен в качестве первого персонажа, включенного в сезонный абонемент Nickelodeon All-Star Brawl 2, 15 февраля. Сам пропуск стоит 25 долларов и дает вам доступ к четырем дополнительным персонажам — к упомянутому Мистеру Крабсу из «Губки Боба Квадратные Штаны», Зуко и Айро из «Аватара: Последний маг воздуха» и Рокстеди из «Черепашек-ниндзя».