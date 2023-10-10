Неугомонные Норберт и Даггет из мультсериала "Крутые бобры" в новом геймплее Nickelodeon All-Star Brawl 2

Разработчики из студии Ludosity совместно с издателем GameMill Entertainment представляют новых играбельных персонажей в файтинге Nickelodeon All-Star Brawl 2. Встречайте знаменитый дуэт братьев-бобров — Норберта и Даггета из мультсериала "Крутые бобры". Вместе они смогут участвовать в захватывающих сражениях Nickelodeon All-Star Brawl 2 с другими известными героями.
Главные герои мультсериала "Крутые бобры" в Nickelodeon All-Star Brawl 2 образуют уникальную комбинацию. Игроки смогут создавать мощные комбинации ударов и применять навыки каждого из братьев, но при этом под вашим контролем может находиться только один из них. Это позволяет менять стиль сражения прямо во время боя.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 создается для ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox. У файтинга по-прежнему нет даты релиза, авторы проекта обещают анонсировать её в ближайшее время.