Nickelodeon All-Star Brawl 2 выйдет на несколько дней позже

Издатель GameMill Entertainment и разработчики Ludosity и Fair Play Labs отложили выпуск Nickelodeon All-Star Brawl 2 с ранее запланированной даты выпуска (3 ноября) на 7 ноября. Розничные версии появятся 1 декабря. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation. 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam.
В качестве специального бонуса костюм Патрика с эластичным поясом теперь будет доступен для всех цифровых покупок, совершенных в течение первой недели запуска с 7 по 14 ноября.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 позволяет вам сразиться с самым большим и лучшим списком боевых персонажей серии, включая совершенно новых персонажей, таких как Сквидвард Тентаклс, Джимми Нейтрон и других, о которых будет объявлено позже. Выбирайте своих любимых бойцов, освойте их уникальные наборы приемов и используйте совершенно новые мощные суперспособности, чтобы нанести завершающий удар. Nickelodeon All-Star Brawl 2 запустится с собственной однопользовательской кампанией, включающей элементы roguelike, озвучку всех игровых персонажей и полную кросс-игру на всех игровых системах.