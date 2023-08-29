Новый трейлер Nickelodeon All-Star Brawl 2 представляет Планктона

Разработчики Ludosity и Fair Play Labs, а также издатель GameMill Entertainment опубликовали новый трейлер предстоящего 2D-файтинга Nickelodeon All-Star Brawl 2, представляющий Планктона из "Губки Боба"
В ролике вкратце демонстрируется общий набор движений персонажа, его уникальные свойства и многое другое, а также даются полезные комментарии.
Nickelodeon All-Star Brawl была довольно хорошо принята сообществом как платформенный браулер, включающий в себя множество персонажей из хитовых шоу Nickelodeon за все время существования сети. Ранее в бесплатном обновлении игры была добавлена голосовая озвучка для персонажей и предметов.
Однако актуальность игры быстро сошла на нет, поэтому прямое продолжение имеет все шансы исправить недостатки оригинала и создать гораздо более содержательную игру, которая удовлетворит поклонников в долгосрочной перспективе.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 выйдет для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и PC через Steam.
Технодром Крэнга доставил, но сама игра больше похожа на какую то анархию на экране. Уверен, если бы она развивалась в сторону баланса боев вместо зрелищности, у нее было бы большое будущее