Состоялся анонс многопользовательского браулера Nickelodeon All-Star Brawl 2 ©

Разработчики Ludosity и Fair Play Labs и издатель GameMill Entertainment анонсировали Nickelodeon All-Star Brawl 2, продолжение браулера в стиле Super Smash Bros. Melee, вышедшего в 2021 году. Игра выйдет в конце этого года для Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК (через Steam).

GameMill обещает, что в игре будет больше, лучше и лучше: больше персонажей, больше арен, больше режимов, новая кампания, полный кроссплей для всех платформ, голосовая озвучка для каждого играбельного персонажа, новые мини-игры, улучшенная графика и многое другое.

В однопользовательской кампании вам предстоит остановить злодея Дэнни Фантома Влада Плазмиуса на пути к завоеванию вселенной Nickelodeon. В игровом процессе (во всех режимах) появятся новые суперприемы, которые, как следует из названия, представляют собой сверхмощные приемы, способные при стратегическом использовании переломить ход поединка в вашу пользу.