Свежий трейлер Nickelodeon All-Star Brawl 2 посвящён новой кампании

GameMill Entertainment и Nickelodeon представили первый взгляд на оригинальную кампанию Nickelodeon All-Star Brawl 2, которая выйдет в цифровом формате на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam 7 ноября.
В кампании Nickelodeon All-Star Brawl 2 вам предстоит победить главного злодея Дэнни Фантома Влада Плазмиуса, сеющего хаос во вселенной Nickelodeon. Совершенствуйте свои навыки, открывайте уникальные бонусы, сражайтесь с грозными врагами, встречайте неожиданных союзников и путешествуйте по захватывающей кампании в стиле рогалик в роли своих любимых бойцов.
Если вы ищете дополнительных развлечений для одиночной игры, перейдите в аркадный режим, в режимы мини-игр, такие как «Лопни шарики из слизи» и «Ударь бота», а также в режим «Схватка с боссами», в котором представлены волнующие и уникальные боссы, представленные на протяжении всего игрового процесса. кампания. Для бойцов, ищущих дополнительные испытания, в этих однопользовательских режимах предусмотрена возможность ускоренного прохождения, позволяющая проверить свои навыки и добиться максимально быстрого результата.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 выходит с обширным составом из 25 звезд Nickelodeon All-Stars, но на этом веселье не заканчивается. GameMill также представила состав сезонного абонемента Nickelodeon All-Star Brawl 2, в который входят: Мистер Крабс, Зуко, Рокстеди и Айро. Мистер Крабс первым присоединится к веселью в начале 2024 года, а более подробная информация об этих четырех бойцах появится в ближайшее время.