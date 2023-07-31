Утечка раскрывает точную дату релиза занимательного файтинга Nickelodeon All-Star Brawl 2

На днях состоялся официальный анонс прямого продолжения 2D-файтинга Nickelodeon All-Star Brawl, к разработке которого возвращаются студии Ludosity и Fair Play Labs. Сиквел обещает собрать в себе еще больше играбельных героев из самых популярных мультфильмов Nickelodeon и порадовать отсылками к известным вселенным. Благодаря новой утечке стало понятно, когда же ждать релиза Nickelodeon All-Star Brawl 2.
Крупнейшие онлайн-магазины случайно опубликовали дату релиза Nickelodeon All-Star Brawl 2. Согласно данным Amazon UK и Best Buy, продолжение занимательного файтинга выйдет уже этой осенью. Релиз проекта назначен на 24 октября 2023 года, что не похоже на обычную дату для заглушки, которую иногда используют магазины.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 обещает изменить представление о том, каким может быть файтинг. Согласно заявлениям разработчиков, в игре будет реализован увлекательный геймплей, множество разнообразных режимов и большое количество персонажей из таких шоу, как "Губка Боб Квадратные Штаны", "Черепашки-ниндзя", "Мой шумный дом", "Дэнни-призрак", "Настоящие монстры", "Дикая семейка Торнберри", "Эй, Арнольд!", "Ох уж эти детки" и многих других.