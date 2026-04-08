Губка Боб выходит на корт: Nickelodeon Extreme Tennis: Next! стартует уже в мае

Издатель Gameloft и студия Old Skull Games официально анонсировали аркадный спортивный проект Nickelodeon Extreme Tennis: Next!. Игра выйдет 28 мая на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Проект предлагает динамичные теннисные матчи с участием популярных героев Nickelodeon. Игроки смогут выйти на корт в роли Губка Боб Квадратные Штаны, Аанг и персонажей из Черепашки-ниндзя. Всего заявлено 15 играбельных героев, каждый со своими уникальными способностями.

Одной из особенностей станет глубокая кастомизация: более 500 предметов одежды и аксессуаров позволят настроить внешний вид персонажей. При этом игра делает ставку на доступность — простое управление и быстрый вход в матч подойдут как новичкам, так и опытным игрокам.

Nickelodeon Extreme Tennis: Next! предложит несколько режимов: одиночную кампанию с озвучкой, локальные матчи на разделённом экране, мини-игры и турнирный режим. Разработчики обещают, что проект будет одинаково интересен как для игры в одиночку, так и в компании.

С учётом яркого стиля и узнаваемых героев, новинка может стать одним из самых необычных аркадных релизов этой весны.