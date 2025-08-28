Дженни Уэйкман стала новым персонажем в Nicktoons & The Dice of Destiny

Издатель GameMill Entertainment и разработчики из Fair Play Labs представили нового игрового персонажа для своего грядущего ролевого экшена Nicktoons & The Dice of Destiny. К составу героев присоединилась Дженни Уэйкман, также известная как XJ-9, из анимационного сериала Жизнь и приключения робота-подростка.

В игре Дженни выполняет роль рейнджера и использует свой высокотехнологичный арсенал для борьбы с противниками. В анонсирующем трейлере были продемонстрированы её уникальные способности. Среди них можно отметить использование двойных арбалетов для дальних атак, самонаводящейся ракеты, боевого молота для мощных ударов по области и больших механических кулаков для ближнего боя. Также были показаны такие умения, как рывок с буром, вращение с пилами и ультимативная способность All-Out Attack, представляющая собой массированный залп из всего оружия.

Nicktoons & The Dice of Destiny — это кооперативный ролевой экшен, вдохновленный настольными играми, в котором персонажи из различных вселенных Nickelodeon отправляются в приключение по фэнтезийным мирам. Ранее для игры уже были анонсированы Губка Боб, Сэнди, Леонардо, Катара, Дэнни Фантом и другие герои.

Выход Nicktoons & The Dice of Destiny запланирован на 30 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.