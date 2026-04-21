15 лет NieR: Square Enix показала юбилейный трейлер серии

Компания Square Enix опубликовала трейлер, посвящённый 15-летию серии NieR. Ролик впервые был представлен ещё в августе 2025 года в рамках выставки NieR 15th Anniversary Exhibition: Unerasable Records, прошедшей в Икэбукуро в Токио.

Юбилейная дата отсылает к релизу первой части, вышедшей 22 апреля 2010 года. За прошедшие годы франшиза превратилась в культовую серию с узнаваемым стилем, необычным повествованием и преданной аудиторией.

Праздничный трейлер служит напоминанием о пути серии и её влиянии на индустрию, объединяя ключевые моменты и атмосферу, за которые NieR полюбили по всему миру.