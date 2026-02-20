NieR Replicant ver.1.22474487139 преодолела отметку в 2 миллиона проданных копий

Square Enix сообщила о новом достижении: мировые продажи NieR Replicant ver.1.22474487139 превысили два миллиона экземпляров. С ноября 2022 года, когда тираж составлял 1,5 млн копий, игра разошлась ещё на 500 тысяч, продолжая стабильно привлекать новых игроков.

Обновлённая версия культовой RPG вышла 22 апреля 2021 года в Японии и других странах Азии на PlayStation 4 и Xbox One. Уже на следующий день релиз состоялся в Северной Америке и Европе, а также на ПК через Steam.

Проект представляет собой переосмысление оригинальной NieR с обновлённой графикой, переработанной боевой системой и дополнительным контентом. Устойчивый рост продаж демонстрирует, что интерес к вселенной NieR остаётся высоким даже спустя несколько лет после выхода.