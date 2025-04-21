Создатели NieR поделились специальным артом в честь 15-летия, но фанаты ожидали большего

NieR, несомненно, является одним из самых больших успехов Square Enix. И Automata, и Replicant получили отличные отзывы и могли похвастаться очень хорошими результатами продаж. Поэтому удивительно, что корпорация до сих пор молчит о следующей части. Нет даже уверенности в том, что такой проект вообще находится в производстве.

Сегодня исполняется 15 лет с момента выхода NieR Replicant (PS3) и Gestalt (X360) в Японии. По этому случаю Square Enix решила поделиться особым артом. Компания также поблагодарила фанатов за годы поддержки, и на этом все. Ни во время трансляции NieR 15th Anniversary, ни сегодня информации о следующей игре не последовало.

Ранее японцы заявляли, что никаких анонсов, связанных с игрой, для NieR 15th Anniversary не запланировано, но фанаты надеялись, что это будет сюрприз, как в 2020 году, когда был анонсирован ремастер Replicant. Однако этого не произошло. NieR по-прежнему впечатляет своим сюжетом и повествованием. Остается только надеяться, что однажды мы действительно получим что-то совершенно новое. И что это будет не мобильная игра.