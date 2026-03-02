Square Enix и NZXT представили коллекционный корпус к 15-летию серии NieR

В честь 15-летия франшизы NieR компании Square Enix и NZXT представили лимитированный корпус на шасси H5 Flow (2024), оформленный в стиле главных героинь серии. Корпус выполнен в белом цвете и украшен масштабными принтами персонажей на боковых панелях. На левой стеклянной панели изображена Кайне из NieR Replicant, а на правой металлической — 2B из NieR: Automata. На передней панели также размещен юбилейный логотип серии. Лимитированное издание обойдется японским фанатам в 31 680 иен (около $210), что вдвое выше цены стандартной версии.

В техническом плане корпус предлагает отличную продуваемость и совместимость с мощным «железом». Он вмещает видеокарты длиной до 410 мм и процессорные кулеры высотой до 170 мм, поддерживая материнские платы от Mini-ITX до E-ATX. Система охлаждения гибко настраивается: можно установить до восьми вентиляторов или радиаторы СЖО размером до 360 мм на передней панели и 240 мм на верхней.

Японские фанаты уже могут приобрести новинку за 31 680 иен (около $210). Корпус H5 Flow NieR 15th Anniversary Edition позиционируется как коллекционный продукт линейки NZXT CRFT.

Ранее в ней выходили модели по мотивам Mass Effect, Cyberpunk 2077 и My Hero Academia. Как правило, такие издания не производятся повторно после того, как первая партия распродана, что делает их объектом интереса для перекупщиков и коллекционеров.