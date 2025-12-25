"2B, джаз и истории оружия": Square Enix анонсировала коллекционный набор к 15-летию серии NieR

В честь грядущего 15-летнего юбилея культовой франшизы NieR, издательство Square Enix представило эксклюзивное коллекционное издание NieR Series 15th Anniversary BOX. Набор призван объединить фанатов обеих основных игр серии — Replicant и Automata.
Главной ценностью издания стала высокодетализированная композиционная статуэтка. На круглом постаменте расположились ключевые протагонисты саги: андроид 2B из NieR: Automata и брат Нир из NieR Replicant. Высота фигуры составляет примерно 21 см. Дизайн выполнен в мрачной, но элегантной стилистике, свойственной играм Йоко Таро.
Помимо статуэтки, в юбилейный бокс войдут:
- Специальный музыкальный альбом: CD-диск NieR Jazz Arrangement Album с новыми джазовыми аранжировками знаменитых композиций серии.
- Энциклопедия оружия: Печатное издание NieR Weapon Story, посвященное лору вооружения и знаменитым "оружейным историям", которые являются визитной карточкой повествования в играх серии.
Стоимость набора в японских магазинах составляет 32 780 иен (по текущему курсу это приблизительно 16 500 рублей). Предзаказы уже открыты, а отправка коллекционных боксов покупателям запланирована на февраль 2026 года.
А 3я девочка кто?
А, там наверно из мобильной фигнюшки гг
Коза из Nier Reincarnation. Благополучно почившая мобильная гача-пaрaша.
Ёко!!хватит стричь бабло на былых заслугах.да,гейм дизайн удачно выстрелил и опередил свое время лет на сто вперед,но нельзя же столько лет продавать мерч и интелектуальную собственность давношней игры.сделай хотя бы ремейк
А мб продолжение лучше, чем эти игрушки для сбора пыли?))