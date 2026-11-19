Коллекционеры аниме-фигурок получили еще одну причину ждать: компания SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE анонсировала официальную 1/7-масштабную фигурку с 2B и 9S из аниме NieR:Automata Ver1.1a. Фигурка воссоздает одну из самых эмоциональных сцен сериала. Композиция построена на детализированной базе с разрушенными скалами и руинами, которая передаёт атмосферу постапокалиптического мира YoRHa.

Основные характеристики:

Масштаб: 1/7;

Размеры: 222 × 144 × 157 мм;

Материалы: ABS и PVC;

Полностью окрашенная готовая фигурка.

Особое внимание уделено проработке лиц, серебристым волосам и матово-глянцевым чёрным костюмам YoRHa. Фигурка поставляется уже в сборе вместе с диорамной подставкой. Релиз запланирован на 31 августа 2027 года. Сейчас новинка доступна для предзаказа за 32164 йены 16499 рублей) на сайте Hobby Genki со скидкой 14%.