2B прямо в вашем PC: создатели приложения Desktop Mate объявили о коллаборации с NieR: Automata

Фанаты NieR: Automata снова получили повод вспомнить о популярной игре, хотя и не из-за анонса нового проекта. На этот раз речь идёт о коллаборации с приложением Desktop Mate, которое позволяет разместить виртуального персонажа прямо на рабочем столе компьютера.

Разработчики приложения объявили, что 9 октября выйдет дополнение NieR: Automata YoRHa No.2 Type B DLC, добавляющее возможность поселить на экране знаменитую героиню 2B. Пользователи смогут взаимодействовать с персонажем, а также выбрать английскую или японскую озвучку.

Само Desktop Mate распространяется бесплатно, но для него регулярно выходят платные DLC с новыми персонажами и декоративными элементами. Коллаборация с NieR Automata стала одной из самых ожидаемых - благодаря популярности 2B, которую часто приглашают в различные промо-акции, кроссоверы и фанатские проекты.