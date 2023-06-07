2B в костюме школьницы: анонсирована откровенная фигурка по NieR: Automata

Компания Rosa Studio анонсировала неофициальную статуэтку 2B, главной героини NieR: Automata. Изделие выполнено в масштабе 1 к 6, его высота составит около 30 сантиметров. Девушка-андроид будет представлена в образе японской школьницы с несколькими слоями одежды, каждый из которых можно снять.

Покупатели смогут получить статуэтку не ранее четвертого квартала 2023 года. Цена изделия составит $500 (около 40,5 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).