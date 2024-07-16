Андроиды в поисках смысла в новом ролике аниме "Ниер: Автомата - Версия 1.1а"

В сети появились новые открывающие титры продолжения анимационной адаптации видеоигры Nier. Аниме «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» имело проблемы на момент выхода первого сезона из-за ограничений, связанных с пандемией, но второй части не грозит участь отложенных в долгий ящик эпизодов. Опенинг навеивает таинственную атмосферу, в которой главные герои должны будут раскрыть секреты, оставленные после финала предыдущего сезона.

Сюжет аниме рассказывает о далёком 5012 году. Земля атакована инопланетянами с помощью роботов, которые уничтожили человеческую цивилизацию. Остаток людей обосновался на Луне и пытаются дать отпор захватчикам при помощи воинов-андроидов.

Роботы уже продолжают бороться за жизнь человечества во втором сезоне. Продлят ли проект на третий — на данный момент неизвестно.