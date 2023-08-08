Анонсирована новая фигурка 2B по NieR: Automata ©

За последние годы вышло довольно много фигурок по мотивам NieR:Automata, и теперь к ним прибавится еще одна, которую выпустит Bandai's Tamashii Nations. Фигурка создана по мотивам NieR: Automata Ver1.1a, аниме-телесериала, вдохновленного видеоигрой NieR: Automata. YoRHa No.2 Type B, так же известная как 2B, - андроид, созданный для борьбы с машинными формами жизни, вторгшимися на Землю.

В комплект поставки входят следующие элементы: 4 сменных лица, сменные кисти рук (3 левые, 2 правые), меч под названием "Белый контракт", бот-компаньон Под 042 и подставка. Прием предварительных заказов на фигурку 2B уже доступен в онлайн-магазине S.H.Figuarts. Ее выпуск запланирован на январь 2024 года. В Японии фигурка будет стоить ¥8,800 (примерно 5900 рублей).