Анонсирована парная фигурка Кайнэ и 2B из NieR: Automata в эротических нарядах

Слэшер NieR: Automata от разработчиков из студии Platinum Games и Square Enix вышел на ПК и консолях еще в 2017 году. Сексуальный образ главной героини игры 2B не теряет своей актуальности даже спустя 7 лет после релиза. Особенно ярко она проявляется в фигурках, где девушку часто изображают в самых откровенных костюмах. Недавно анонсированная статуэтка от Long Quan Studio не стала исключением в этом плане и предлагает даже больше: вместе с 2B будет представлена еще Кайнэ из NieR Replicant.

Парная фигурка будет создана в масштабе 1:4. Её полная высота вместе с подставкой будет достигать 50 сантиметров. Без подставки статуэтки 2B и Кайнэ также нельзя назвать маленькими. Их высота в самой высокой точке будет составлять 36 сантиметров. Если верить производителю, фигурки героинь будут созданы из специального материала, который будет имитировать эффект настоящей кожи.

Цена за самую дешевую версию парной фигурки Кайнэ и 2B начинается с 48 000 рублей. Даже в этой версии статуэтки будут поставляться с полностью раздеваемыми телами.