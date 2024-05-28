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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.5 2 421 оценка

Анонсирована парная фигурка Кайнэ и 2B из NieR: Automata в эротических нарядах

Gutsz
Новости

Слэшер NieR: Automata от разработчиков из студии Platinum Games и Square Enix вышел на ПК и консолях еще в 2017 году. Сексуальный образ главной героини игры 2B не теряет своей актуальности даже спустя 7 лет после релиза. Особенно ярко она проявляется в фигурках, где девушку часто изображают в самых откровенных костюмах. Недавно анонсированная статуэтка от Long Quan Studio не стала исключением в этом плане и предлагает даже больше: вместе с 2B будет представлена еще Кайнэ из NieR Replicant.

Парная фигурка будет создана в масштабе 1:4. Её полная высота вместе с подставкой будет достигать 50 сантиметров. Без подставки статуэтки 2B и Кайнэ также нельзя назвать маленькими. Их высота в самой высокой точке будет составлять 36 сантиметров. Если верить производителю, фигурки героинь будут созданы из специального материала, который будет имитировать эффект настоящей кожи.

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Цена за самую дешевую версию парной фигурки Кайнэ и 2B начинается с 48 000 рублей. Даже в этой версии статуэтки будут поставляться с полностью раздеваемыми телами.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
sapphire_n

Если не ошибаюсь, в репликанте или реинкарнашне Кайнэ с подвохом.

3
CAN I HABE PIZZA PLS

Так даже лучше

2
YouCantStopMe

не навсегда жи) как только от тирана избавилась по идее без подвоха стала)

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Господи! Они снова сексуализируют женских персонажей... Оу ееее!

2
SOLUS5678

Красота!!!

0
Exies27
0
Mokou

А Кайне аутентичная или нет?

0
Беркут Слеер

Неплохо, но могли уже и анимации, голоса, добавить, за такие то деньги. Правда аккумулятор быстро сдыхать будет.

0