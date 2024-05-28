Дебютный трейлер второго сезона аниме по NieR: Automata раскрывает дату премьеры

В прошлом году знаменитый слэшер NieR: Automata отметился весьма качественной экранизацией в виде аниме-сериала. Создатели шоу смогли очень точно передать атмосферу постапокалиптического мира из игры и сюжет, затрагивающий войну за выживание человечества. Адаптация получила восторженные отзывы от критиков и зрителей, и теперь фанаты наконец-то могут узнать, когда же ждать продолжения. Сегодня был выпущен первый полноценный трейлер второго сезона аниме с объявлением даты премьеры.

Дебютный ролик в основном состоит из уже известных сцен и кадров, которые зрители могли видеть во время просмотра первого сезона. Тем не менее в трейлере нашлось место и для сцен из будущего сезона. Тем, кто еще не смотрел первый сезон или не играл в оригинальную игру, стоит быть осторожными с просмотром видео, чтобы не нарваться на важные сюжетные спойлеры.

Вместе с выходом трейлера был также опубликован официальный постер аниме Nier: Automata Ver1.1a, который можно увидеть выше. Премьера второго сезона состоится уже в июле этого года.