Элегантно и готично: бренд Mayla выпустит официальные блузки в стиле 2B из NieR: Automata

Известный японский модный дом MAYLA объявил о старте новой коллаборации с создателями аниме-адаптации NieR:Automata Ver1.1a. Бренд представил дизайнерские блузки, вдохновленные образом главной героини — боевого андроида YoRHa No.2 Type B (2B). Прием предварительных заказов начнется 4 сентября и продлится ровно месяц, до 5 октября 2026 года, на официальной онлайн-платформе компании.

Модель будет доступна в двух цветовых решениях, отсылающих к эстетике игровой вселенной: угольно-черном (Cruel Black) и белоснежном (Virtuous White). Стоимость одной блузки составит 19 800 иен (приблизительно 123,85 доллара США). Производитель уже опубликовал первые тизер-изображения будущих новинок, демонстрирующие фирменный готический стиль бренда с элементами шнуровки и утонченного кроя.

Продажи ориентированы в том числе на международный рынок: оформить доставку за пределы Японии можно через интегрированный виджет WorldShopping с оплатой зарубежными кредитными картами. Для удобства клиентов списание средств за покупку произойдет только после финального расчета стоимости логистики до страны назначения.

Ранее MAYLA уже выпускала обувь по франшизе NieR:Automata, которая до сих пор доступна к заказу, а также создавала успешные коллекции по мотивам Kingdom Hearts, Demon Slayer и Attack on Titan.