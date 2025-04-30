Геймдизайнер NieR: Automata и директор Astral Chain сообщил о своем уходе из PlatinumGames

Уже несколько месяцев мы знаем, что PlatinumGames переживает настоящий исход своих талантов. За последние недели компанию покинули несколько руководителей проектов.

Сегодня настала очередь Такахисы Таура, директора Astral Chain и геймдизайнера NieR: Automata, официально объявить о своем уходе из студии PlatinumGames. Он объявил изданию Famitsu о создании собственной студии под названием Eel Game Studio. По его словам, он является одним из основателей студии и пока не может сказать ничего другого.

Есть предположение, что Eel Game Studio будет заниматься новыми проектами, возможно, связанными с предыдущими франшизами Тауры. По слухам, продолжение Astral Chain разрабатывалось в PlatinumGames, но из-за внутренних конфликтов было перезапущено под контролем Nintendo. Однако официальной информации о дальнейших планах новой студии пока не поступало.

Создание Eel Game Studio знаменует собой новую главу в карьере Тауры, которая теперь ищет новые творческие возможности за пределами PlatinumGames. В то же время в индустрии пристально следят за дальнейшими шагами как новой студии, так и самой PlatinumGames, которая столкнулась с необходимостью заново создавать себя после ухода нескольких ключевых сотрудников.