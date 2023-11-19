Йоко Таро и Йосуке Сайто планируют в будущем сделать еще одну Nier, но на это нужно время

Прошло уже более шести лет после релиза Nier Automata, и до сих пор поклонники так ничего и не знают о новой игре по франшизе. Впрочем, похоже, что в будущем у франшизы может появиться еще одна игра, но это произойдет не скоро.

Во время проведения G-Star 2023 в Южной Корее удалось взять интервью у Йосуке Сайто и Йоко Таро, продюсера и режиссера Nier Automata соответственно. По их словам, они планируют снова работать над франшизой, но только в будущем. Сайто и Таро рассказали, что в настоящее время они заняты совместной работой над другим проектом, не связанным с франшизой Nier, о котором они надеются рассказать в следующем году.

Г-н Сайто заверил общественность, что он продолжит работу над серией NieR до тех пор, пока жива Йоко. Однако, судя по всему, сейчас существует ситуация, мешающая ему приступить к работе. В завершение своего выступления он сообщил, что есть еще один проект, над которым они вместе с Йоко работают, и что они хотели бы рассказать о нем как-нибудь в следующем году.

Несомненно, Nier, если не считать Final Fantasy, является одной из самых популярных игр от Square Enix, что делает отсутствие новых проектов несколько странным. Тем не менее, похоже, что постановщик Йоко Таро не торопится, сосредоточившись на других проектах.

А вот над каким другим проектом они с Йосуке Сайто работают сейчас? Остается только гадать, будет ли это новая франшиза или еще один старый проект студии, например, возвращение Drakengard.