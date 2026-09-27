Йоко Таро рассказал, как прятался от руководства Square Enix во время разработки Nier: Automata

Режиссер Nier: Automata Йоко Таро известен своими нестандартными методами работы и мрачными, глубоко философскими сюжетами. Недавно геймдизайнер поделился закулисными подробностями о том, как создавался главный хит в его карьере. Как выяснилось, ключевым фактором успеха стало дистанцирование от контроля со стороны издателя.

В 2010 году первая часть Nier получила сомнительные маркетинговые решения: для Японии и Запада создали двух разных главных героев, пытаясь угодить разной аудитории. Проект не оправдал финансовых ожиданий, из-за чего к разработке сиквела в 2017 году команда подошла иначе. Как признался сам Йоко Таро в интервью The Guardian, в тот раз они просто перестали слишком много думать о маркетинговых уловках.

«При создании Nier: Automata передо мной не ставили задачу целиться в какую-то конкретную демографическую группу», — объясняет Йоко Таро. — «Я просто делал то, что хотел, и старался как можно сильнее скрываться от Square Enix».

Такой бескомпромиссный подход оправдал себя на 100%. Nier: Automata преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий и признана одной из лучших экшен-RPG в истории. Игра объединила в себе доступный экшен с фирменным загадочным повествованием Йоко Таро и собрала вокруг себя фанатов, число которых вышло далеко за рамки узкого круга фанатов нишевых японских RPG

К феноменальному успеху автор относится с привычной самоиронией. По словам Таро, он всегда считает, что делает абсолютно нормальные игры для нормальных людей, однако в итоге их находят «странные геймеры», из чего он шутливо делает вывод, что с ним самим явно что-то не так.