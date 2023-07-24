Компания Aniplex анонсировала фигурку 2B по аниме NieR:Automata Ver 1.1a ©

Вмести с анонсом второго сезона аниме-адаптация NieR:Automata, компания Aniplex объявила о начале приема предварительных заказов на фигурку NieR:Automata Ver 1.1a в масштабе 1/7, изображающую главную героиню 2B в ее классическом наряде. На выбор фанатам предлагается одна из двух версий, при этом Deluxe Edition поставляется с основанием из обломков машинных форм жизни и Пода 042.

Предварительный заказ на стандартную версию фигурки 2B из NieR:Automata Ver 1.1a в масштабе 1/7 можно оформить в Aniplex+ по цене ¥18 000 и Deluxe Edition в том же онлайн-магазине по цене ¥26 000. Предварительные заказы доступны до 15 октября 2023 года, а отгрузка ожидается в сентябре 2024 года.