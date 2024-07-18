Компания Max Factory показала новую фигурку 2B из аниме-адаптации NieR:Automata

В качестве моделей для своих новых фигурок многие японские компании часто используют аниме-версии героей NieR Automata Ver1.1a. Не стала исключением и компания Max Factory, представившая новую фигурку YoRHa No. 2 Type B, также известную как 2B, из аниме-адаптации игры NieR:Automata.

Вылепленная в масштабе 1/7 общей высотой 28 см, фигурка 2B представлена в элегантной позе вместе с биороботом Pod 042 на подставке диорамы. В комплект поставки будет входить и сменная голова без маски, которая показывает глаза персонажа, чтобы соответствовать аниме-версии.

В продажу фигурка 2B поступит в мае 2025 года по цене с учетом налогов - 28 182 йен (~$180,10).