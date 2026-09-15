Mechanics VoiceOver показали вторую часть бэкстейджа русской озвучки NieR: Automata

Команда Mechanics VoiceOver выпустила вторую часть материалов о создании русской озвучки для культовой игры NieR: Automata.
В новом бэкстейдже разработчики представили актёров, подаривших свои голоса важным персонажам проекта. Работа над доозвучкой оставшихся героев идёт полным ходом и находится на финишной прямой.
Особое внимание авторы уделили персонажу Эмилю, чья речь в игре звучит таинственно и двусмысленно, скрывая за странными фразами трагическую историю мальчика, потерявшего слишком многое.
А зачем озвучка там нужна?)))