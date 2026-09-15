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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.7 3 523 оценки

Mechanics VoiceOver показали вторую часть бэкстейджа русской озвучки NieR: Automata

AceTheKing AceTheKing

Команда Mechanics VoiceOver выпустила вторую часть материалов о создании русской озвучки для культовой игры NieR: Automata.

В новом бэкстейдже разработчики представили актёров, подаривших свои голоса важным персонажам проекта. Работа над доозвучкой оставшихся героев идёт полным ходом и находится на финишной прямой.

Особое внимание авторы уделили персонажу Эмилю, чья речь в игре звучит таинственно и двусмысленно, скрывая за странными фразами трагическую историю мальчика, потерявшего слишком многое.

ПК 27
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
askazanov

А зачем озвучка там нужна?)))

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