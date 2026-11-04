Mechanics VoiceOver продемонстрировала работу над озвучкой A2 из NieR: Automata

Mechanics VoiceOver продолжает неустанно трудиться над своими проектами. Чтобы скрасить время ожидания и ответить на часть вопросов о работе над NieR: Automata, команда представила новое закулисье озвучки.

В этот раз было решено продемонстрировать труды Дарьи Гзюновой над одной из ключевых ролей во франшизе - A2. Вместе с ней в видео показали и Паскаля - Ольгу Сирину.

И все это для фанатов игры,

русская локализация которой, надеемся, очень скоро перейдет в стадию сведения, ибо подходят к концу финальные записи актёров.