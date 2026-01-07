Модный бренд MAYLA выпустит заколки для волос в стиле NieR: Automata с отсылкой к 2B и 9S

Популярный японский модный бренд MAYLA анонсировал коллаборацию с игрой NieR: Automata и недавно вышедшем анимационным сериалом. Дизайнеры компании представили серию изысканных аксессуаров для волос — Iconique Hair Objet, вдохновленную главными героями истории, андроидами 2B и 9S.

Украшение выполнено в формате "маджесте" — это изящная металлическая конструкция, закрепляемая в волосах с помощью стилизованной шпильки-канзаши. Каждая модель воплощает в себе декадентскую эстетику "разрушенного мира" NieR: Automata, изобилуя символическими деталями.

Вариант "2B" украшен миниатюрной репликой Лунной слезы — культового цветка вселенной Йоко Таро, окрашенного вручную. Основание выполнено в виде юбки андроида с искусственной ржавчиной, передающей эффект движения. В композицию также включены Черный ящик и меч «Белый Договор» в роли шпильки. На обратной стороне выгравирована цитата: "Для меня это была честь".

Вариант "9S" делает акцент на элементах костюма разведчика — его характерном чокере и узорах. Композиция дополнена золотистыми деталями и мечом «Черный Обет». Гравировка гласит: "2B... это была честь — сражаться с тобой. По-настоящему".

Аксессуары изготовлены из латуни, сплавов, эпоксидной смолы и украшены стразами. Каждый комплект поставляется в специальной подарочной коробке с оригинальным артом героев.

Стоимость одного набора составляет 13 750 иен или около 6 900 рублей.