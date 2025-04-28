"Мы подражали гениям, теперь ИИ будет подражать нам": создатель NieR: Automata прогнозирует печальное будущее для игр

Несмотря на стремление подарить поклонникам долгожданное продолжение Nier: Automata, сам Йоко Таро, идейный вдохновитель проекта, сегодня сдержанно и даже с долей скепсиса смотрит на будущее всей игровой индустрии. Как и многих других творцов, его тревожат современные возможности генеративного искусственного интеллекта, который стремительно меняет процесс создания контента. В отличие от тех, кто воспринимает происходящее с паникой, Таро предпочитает холодную, прагматичную оценку ситуации.

В новом интервью японскому изданию Famitsu Йоко Таро заявил, что в будущем ИИ полностью вытеснит людей из игрового производства.

Я считаю, что все создатели игр потеряют работу из-за искусственного интеллекта".

— отметил он. По его словам, через 50 лет разработчики будут восприниматься скорее как барды прошлого — люди искусства, утратившие практическую ценность в новой реальности.

Таро уточнил свою мысль: если раньше творцы подражали стилям кумиров, то в будущем, считает он, эпоха имитации сменится эпохой генерации. Искусственный интеллект будет анализировать вкусы каждого пользователя и создавать сценарии и игровые ветвления, идеально соответствующие личным предпочтениям игрока. При этом технологии рекомендаций и адаптивного контента продолжат стремительно совершенствоваться.

Йоко Таро — не единственный, кто поднимает эту тему. Ранее сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра также говорил о надежде использовать ИИ для ускорения разработки игр. Однако если Вавра сосредоточился на практической выгоде, то Таро в характерной для себя манере предупреждает о глубокой трансформации самой сути творчества в играх.

При этом есть такие, как разработчики из CD Projekt RED, которые официально отказываются вовлекать в творческих процесс возможности нейросетей.