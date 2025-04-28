"Мы подражали гениям, теперь ИИ будет подражать нам": создатель NieR: Automata прогнозирует печальное будущее для игр

Несмотря на стремление подарить поклонникам долгожданное продолжение Nier: Automata, сам Йоко Таро, идейный вдохновитель проекта, сегодня сдержанно и даже с долей скепсиса смотрит на будущее всей игровой индустрии. Как и многих других творцов, его тревожат современные возможности генеративного искусственного интеллекта, который стремительно меняет процесс создания контента. В отличие от тех, кто воспринимает происходящее с паникой, Таро предпочитает холодную, прагматичную оценку ситуации.
В новом интервью японскому изданию Famitsu Йоко Таро заявил, что в будущем ИИ полностью вытеснит людей из игрового производства.
Я считаю, что все создатели игр потеряют работу из-за искусственного интеллекта".
— отметил он. По его словам, через 50 лет разработчики будут восприниматься скорее как барды прошлого — люди искусства, утратившие практическую ценность в новой реальности.
Таро уточнил свою мысль: если раньше творцы подражали стилям кумиров, то в будущем, считает он, эпоха имитации сменится эпохой генерации. Искусственный интеллект будет анализировать вкусы каждого пользователя и создавать сценарии и игровые ветвления, идеально соответствующие личным предпочтениям игрока. При этом технологии рекомендаций и адаптивного контента продолжат стремительно совершенствоваться.
Йоко Таро — не единственный, кто поднимает эту тему. Ранее сооснователь Warhorse Studios Даниэль Вавра также говорил о надежде использовать ИИ для ускорения разработки игр. Однако если Вавра сосредоточился на практической выгоде, то Таро в характерной для себя манере предупреждает о глубокой трансформации самой сути творчества в играх.
При этом есть такие, как разработчики из CD Projekt RED, которые официально отказываются вовлекать в творческих процесс возможности нейросетей.
Ещё один с промытыми мозгами , нету как такового ИИ , есть сетки со сложной аналитикой и статистикой, они не создают новое, че за паника на пустом месте.
Ещё один, который не умеет использовать гугл.
Ну так загугли когда это у нас кремниевый чип научился думать.
Так вот загугли что такое ИИ и что такое ИР. Ты путаешь одно с другим.
Я ни чего не путаю, алгоритм действий написанный на бумаге чернилами не имеет собственного интеллекта , и уж тем более не имеет смысла тут вести разговор о разуме чернил на бумаге.
А ты, человек, что нового создал в своей жизни? Получается, что ты такой же, как тот самый ИИ, которого как такового нет... Ты не создал ничего нового. Ты просто впитал знания от родителей, из учебников... всё это проанализировал, так же как ИИ, которого нет, и затем ты что-то сделал на основе анализа впитанных данных. Если тебя послушать, тогда получается, что если ИИ как такового нет, тогда человека с мозгом как такового тоже не существует. Ведь человек действует ровно по тем же алгоритмам, по которым действует ИИ (человек ему прописывает те же самые алгоритмы, по которым сам живёт). И ты не исключение. Точка.
ИИ всех заменит, разрабы станут бардами, бубубу. Смех да и только. Будто нейронка сама себе ТЗ напишет, баги пофиксит и гениальную идею родит, а не человек рулить этим всем будет. Через 50 лет? Может сразу через 500, чего мелочиться? Самооценочка у творцов не треснет? ИИ просто перелопатит тонны существующего, никакой магии, просто быстрая копипаста. Пугать то все горазды, а как до дела доходит, так без кожаных мешков нейронки только кривые арты и могут.
мы же не смеемся над ребенком и его первыми попытками писать, говорить, рисовать. Подождем, куда приведет развитие этих технологий. Другое дело, что паниковать именно всяким творцам нечего. В шахматах давно победила машина, но это не убило интереса к этой игре у людей. Пускай Йоко Таро не убивается, а учится конкурировать))
Черт японский, почти 9 лет уже не может разродиться второй автоматой.
Сгенерировать он может что то похожее, что этой проге скормили. Только умственно отсталые будут смотреть сгенерированные видео или слушать музыку. А сложную игру эта прога не сгенерирует.
ну, мы давно едим заменители натуральных продуктов, восторгаемся компьютерными спецэффектами вместо постановочных и прочее. Если конечный продукт в виде компьютерных игр будет также хорошо удовлетворять наши вкусы и нести такой же эмоциональный заряд, то какая разница, создана ли эта игра, музыка, картина и пр. человеком или ИИ? Это уже вопрос эмпатии, "человек или машина". Другое дело, куда мы можем докатиться и что все это сулит в будущем. Лично мне не нравится это будущее, уж очень оно похоже на мир Г. Уэлса, с его элоями и морлоками.
Вот у меня есть реальный пример. Я люблю музыку, хорошую музыку, качественную. Есть такой сервис Riffusion, который был с января в открытой бете. Можно было генерировать без ограничений музыку под любой вкус и с любыми словами, даже с матами, на любом языке)
Так вот первая генерация у меня вызвала откровенный шок. Я не мог поверить, что такое возможно. А потом меня понесло, днями сидел и генерировал то, что мне нравится. Это как раз тот момент, что неважно, кто там поёт и как создаётся музыка. Она мне приносила кайф и это главное.
Просто пример (без матов), но забавный))
неплохо. И что - и музыка и слова сгенерированы, серьезно? Если убрать слова Геншин и пару игровых терминов, хрен кто догадается, что это песня об игре))
Так слова я вместе с чатом gpt писал, могу с уверенностью сказать, что сайт точно не брал готовые куски откуда-то (если об этом речь). А про мелодию поначалу сложнее сказать, так как модель обучения у этого ИИ иная. Однако если тебе какой-то кусок не нравится, ты можешь его заменить и вот тут убеждаешься, что да, это не заранее заготовленная мелодия, а сгенерированная под твой запрос. Можешь сам попробовать, бесплатный доступ всё ещё есть, правда с режимом ожидания если большая нагрузка и уже нельзя качать треки в wav формате.
не, у меня ни слуха, ни таланта)) Когда-то в молодости бряцали на гитарах, даже хотели создать группу, но с тех пор я кардинально заржавел, охладел и оскуфился.
Да там всё просто, надо текст вписать, добавить жанр желаемой музыки и нажать кнопку генерации))
Текст можешь писать с chatgpt, дай ему какую нить историю и скажи чтобы написал два куплета и два припева. Easy)))
Так оно уже очень печальное.
Основа творчества, вдохновения; если не трогать муз; это чувства, переживания, мечты и лишь когда машина достигнет этого, тогда и возникнет вопрос о замене человечества, остальное сила привычки.