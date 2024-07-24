Неожиданно слэшер NieR: Automata получил обновление с исправлением неприятного бага на PS5

Оригинальный релиз стильного и динамичного слэшера NieR: Automata от Ёко Таро и команды Platinum Games состоялся еще в 2017 году на ПК и PlayStation 4. Спустя несколько лет игра посетила другие платформы и добралась до консолей нового поколения. Когда многие игроки уже думали, что официальная поддержка проекта разработчиками была прекращена, совершенно неожиданно NieR: Automata получила свежее обновление. Патч устранил крайне неприятную ошибку на PS5, которая сильно мешала прохождению игры.

Как сообщается, этой ночью NieR: Automata на PS5 была обновлена до версии 1.07. Разработчики не делали никаких анонсов и не прикрепили примечания к обновлению, однако внимательные игроки заметили, что игра перекачала несколько гигабайт и стала работать намного лучше на современной версии консоли. Позднее геймерам удалось самостоятельно выяснить, что патч устранил ряд критических сбоев. На PS5 уже несколько лет присутствовала ошибка, которая вызывала вылеты и мешала нормально пройти игру. Теперь наконец-то она была исправлена, а вместе с этим обновлением была улучшена работа контроллера Dualsense в игре.

Несмотря на то, что ошибка была в игре уже давно, игроки все же были рады увидеть долгожданный фикс. Вместе с этим у пользователей появилась надежда, что авторы не забыли про серию NieR. Некоторые геймеры убеждены, что патч не мог выйти просто так и скоро может последовать анонс новой части в серии, слухи о которой уже ходят давно.