NieR: Automata (DEBUG BUILD) получила способ гипервизор-обхода Denuvo

Для игры NieR: Automata **DEBUG BUILD** (отладочная сборка) вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта версия включает отдельные и более расширенные меню отладки, телепорт событий, а также редакторы достижений и сохранений. Также возможно удаление достижений. Эта версия устарела и не должна использоваться для обычного прохождения. Она включена здесь исключительно для полноты коллекции, поскольку может представлять интерес для моддеров или некоторых игроков.

Automata рассказывает историю андроидов 2B, 9S и A2 и их борьбы за возвращение захваченного могущественными машинами мира-антиутопии, управляемого машинами. Эта игра является продолжением оригинальной NieR, разрабатываемое для PS4 и PC. Противостояние машин и людей заходит слишком далеко, является ли живая жизнь актуальной? Стоит ли задуматься о симбиозе или же отдать мир технике? Насколько бы будущее не было совершенно, в нем все еще котируется грубая сил.