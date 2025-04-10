NieR: Automata продалась в 10 раз больше, чем ожидалось; бюджет игры был сильно ограничен

PlatinumGames превзошли сами себя с NieR: Automata, создав одну из лучших RPG и спася японскую игровую индустрию от ее исторического минимума. Ее успех удивил даже ее разработчиков, которые не верили, что игра покажет хорошие результаты. Однако NieR: Automata была продана в 10 раз больше, чем ожидалось.
Ёске Сайто, продюсер игры, и Ёко Таро, ее директор, встретились для интервью, чтобы обсудить выпуск NieR: Automata. Ёко Таро ожидал, что игра будет продана тиражом 750 тыс. копий, что вдвое больше, чем у первой игры NieR, в то время как Ёске Сайто установил планку в миллион копий.
Однако их ожидания оправдались многократно, поскольку NieR: Automata теперь превзошла отметку в 9 миллионов копий. Это тем более удивительно, учитывая, что игра была разработана чуть более чем за 2 года и имела очень минимальный бюджет от Square Enix.
Несмотря на такой огромный успех для AA-игры, серия NieR не получила новой основной части более 8 лет. NieR: Reincarnation вышла в 2021 году, но была мобильной игрой.
Однако новая часть может быть на горизонте и должна быть представлена в этом году. Серия отпразднует свою 15-ю годовщину 19 апреля новым событием. Продюсер Юсуке Сайто практически подтвердил новую часть, и интересно узнать, куда пойдет NieR.
Не совсем понял. Кто был сильно ограничен бюджетом игры?
... и как мы видим это не помешало им сделать отличную игру с суперским персонажем, которая занимает почетное место на моей отаку полочке ))
И толку? 8 лет прошло, а новой части нет
Уже столько лет прошло, а известно стало только сейчас?
Я не осилил, через часа 3 понял что не моё, хотя начало было эпичным) // Василий Пархомов
Ты счастливчик, я сдался только после второй концовки. Это был путь, полный страдания)) Те, кто прошел все три концовки и открыл весь сюжет и побочки для меня сверхлюди, только отбитые на всю голову.
Половина купивших повелись на 2b