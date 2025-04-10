NieR: Automata продалась в 10 раз больше, чем ожидалось; бюджет игры был сильно ограничен

PlatinumGames превзошли сами себя с NieR: Automata, создав одну из лучших RPG и спася японскую игровую индустрию от ее исторического минимума. Ее успех удивил даже ее разработчиков, которые не верили, что игра покажет хорошие результаты. Однако NieR: Automata была продана в 10 раз больше, чем ожидалось.

Ёске Сайто, продюсер игры, и Ёко Таро, ее директор, встретились для интервью, чтобы обсудить выпуск NieR: Automata. Ёко Таро ожидал, что игра будет продана тиражом 750 тыс. копий, что вдвое больше, чем у первой игры NieR, в то время как Ёске Сайто установил планку в миллион копий.

Однако их ожидания оправдались многократно, поскольку NieR: Automata теперь превзошла отметку в 9 миллионов копий. Это тем более удивительно, учитывая, что игра была разработана чуть более чем за 2 года и имела очень минимальный бюджет от Square Enix.

Несмотря на такой огромный успех для AA-игры, серия NieR не получила новой основной части более 8 лет. NieR: Reincarnation вышла в 2021 году, но была мобильной игрой.

Однако новая часть может быть на горизонте и должна быть представлена ​​в этом году. Серия отпразднует свою 15-ю годовщину 19 апреля новым событием. Продюсер Юсуке Сайто практически подтвердил новую часть, и интересно узнать, куда пойдет NieR.