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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 2 985 оценок

NieR: Automata продалась в 10 раз больше, чем ожидалось; бюджет игры был сильно ограничен

monk70 monk70

PlatinumGames превзошли сами себя с NieR: Automata, создав одну из лучших RPG и спася японскую игровую индустрию от ее исторического минимума. Ее успех удивил даже ее разработчиков, которые не верили, что игра покажет хорошие результаты. Однако NieR: Automata была продана в 10 раз больше, чем ожидалось.

Ёске Сайто, продюсер игры, и Ёко Таро, ее директор, встретились для интервью, чтобы обсудить выпуск NieR: Automata. Ёко Таро ожидал, что игра будет продана тиражом 750 тыс. копий, что вдвое больше, чем у первой игры NieR, в то время как Ёске Сайто установил планку в миллион копий.

Однако их ожидания оправдались многократно, поскольку NieR: Automata теперь превзошла отметку в 9 миллионов копий. Это тем более удивительно, учитывая, что игра была разработана чуть более чем за 2 года и имела очень минимальный бюджет от Square Enix.

Несмотря на такой огромный успех для AA-игры, серия NieR не получила новой основной части более 8 лет. NieR: Reincarnation вышла в 2021 году, но была мобильной игрой.

Однако новая часть может быть на горизонте и должна быть представлена ​​в этом году. Серия отпразднует свою 15-ю годовщину 19 апреля новым событием. Продюсер Юсуке Сайто практически подтвердил новую часть, и интересно узнать, куда пойдет NieR.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Saenus
NieR: Automata продалась в 10 раз больше, чем ожидалось; бюджетом игры был сильно ограничен

Не совсем понял. Кто был сильно ограничен бюджетом игры?

0
Max Rolens

... и как мы видим это не помешало им сделать отличную игру с суперским персонажем, которая занимает почетное место на моей отаку полочке ))

0
caliskan

И толку? 8 лет прошло, а новой части нет

0
Carissa7517

Уже столько лет прошло, а известно стало только сейчас?

0
Пользователь ВКонтакте

Я не осилил, через часа 3 понял что не моё, хотя начало было эпичным) // Василий Пархомов

-1
mongol312

Ты счастливчик, я сдался только после второй концовки. Это был путь, полный страдания)) Те, кто прошел все три концовки и открыл весь сюжет и побочки для меня сверхлюди, только отбитые на всю голову.

-1
Alex Row

Половина купивших повелись на 2b

-1