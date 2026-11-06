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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 3 549 оценок

Новое обновление Nier: Automata раздуло игру с 50 ГБ до 366 ГБ из-за бага

RedDay13 RedDay13

Пользователи Steam столкнулись с неприятной проблемой: последнее обновление для Nier: Automata раздуло размер игры до колоссальных 366 ГБ. Раньше игра и все её дополнения занимали около 50 ГБ.

Судя по всему, причиной стал баг, из-за которого полный размер базовой игры прибавляется к каждому установленному DLC. В итоге суммарный вес файлов вырос в несколько раз. Сначала пользователи предположили, что это просто опечатка на странице магазина.

Ирония в том, что само обновление от 5 ноября добавило лишь поддержку трех языков: упрощенного и традиционного китайского, а также корейского. Хотя некоторые игроки сообщают, что проблема на их стороне уже исчезла, у других размер файлов всё ещё завышен.

На странице магазина по-прежнему указано, что для установки достаточно 50 ГБ — завышенные требования появляются только при попытке загрузки. Из-за невозможности установить игру пользователи начали оставлять негативные отзывы.

Ни Square Enix, ни Platinum Games пока не прокомментировали ситуацию и не сообщили, когда выйдет исправление.

Обновления 7
14
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

ох какая СОЧНАЯ на фото. :D

6
A E

Хорошей игры должно быть много

4
Chuck-IE

До сих пор в Steam официально русский не завезли, хотя на Switch перевод сделали. Странная логика у этих японцев. А баг по-любому поправят, хотя я такой в Стиме впервые встречаю.