Новое обновление Nier: Automata раздуло игру с 50 ГБ до 366 ГБ из-за бага

Пользователи Steam столкнулись с неприятной проблемой: последнее обновление для Nier: Automata раздуло размер игры до колоссальных 366 ГБ. Раньше игра и все её дополнения занимали около 50 ГБ.

Судя по всему, причиной стал баг, из-за которого полный размер базовой игры прибавляется к каждому установленному DLC. В итоге суммарный вес файлов вырос в несколько раз. Сначала пользователи предположили, что это просто опечатка на странице магазина.

Ирония в том, что само обновление от 5 ноября добавило лишь поддержку трех языков: упрощенного и традиционного китайского, а также корейского. Хотя некоторые игроки сообщают, что проблема на их стороне уже исчезла, у других размер файлов всё ещё завышен.

На странице магазина по-прежнему указано, что для установки достаточно 50 ГБ — завышенные требования появляются только при попытке загрузки. Из-за невозможности установить игру пользователи начали оставлять негативные отзывы.

Ни Square Enix, ни Platinum Games пока не прокомментировали ситуацию и не сообщили, когда выйдет исправление.