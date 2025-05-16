Новости со съёмок: фанфильм "Ренессанс" - когда хочется Nier Automata, а бюджет только на шаверму!

Вы не поверите, но мы действительно снимаем свой фанатский фильм по мотивам Nier Automata. Да, это не шутка!

Когда Square Enix не отвечает на письма, а Хидео Кадзима почему-то не приезжает в Валенсию, приходится брать камеру, выносить мусор, снимать шапку и делать всё самому. Вот так и рождается “Ренессанс” — проект, в котором главное оружие не катаны, а энтузиазм и запасы растворимого кофе.

Съёмки идут — порой быстрее, чем исчезают ваши последние деньги на косплей и монтаж. У нас уже есть сцены с эпичными боями, философскими страданиями и парой дублей, где кто-то обязательно спотыкается о реквизит (или себя).

И да — мы сами шьём костюмы, мастерим реквизит и, кажется, уже на пять лет вперёд запаслись фразой “ну, это будет круто, когда добавим эффекты”.

Напоминаем:

Это чистый фанфик, любительский до последнего пикселя, не связан с официальными разработчиками Nier Automata и не приносит никому, кроме нас, никакой пользы.

Хотите посмеяться, поучаствовать или посмотреть на процесс изнутри? Добро пожаловать! Нам всегда нужны лишние руки, лишние камеры и особенно — запасная нервная система.

Скоро выложим закулисье, монтажные провалы и те самые сцены, после которых актёры идут лечить спину.

Поддержите нас лайком, репостом и мемом в комментарии — вдруг это вдохновит нас дожить до финальных титров!