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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 3 064 оценки

Новости со съёмок: фанфильм "Ренессанс" - когда хочется Nier Automata, а бюджет только на шаверму!

nGregory nGregory

Вы не поверите, но мы действительно снимаем свой фанатский фильм по мотивам Nier Automata. Да, это не шутка!

Когда Square Enix не отвечает на письма, а Хидео Кадзима почему-то не приезжает в Валенсию, приходится брать камеру, выносить мусор, снимать шапку и делать всё самому. Вот так и рождается “Ренессанс” — проект, в котором главное оружие не катаны, а энтузиазм и запасы растворимого кофе.

Съёмки идут — порой быстрее, чем исчезают ваши последние деньги на косплей и монтаж. У нас уже есть сцены с эпичными боями, философскими страданиями и парой дублей, где кто-то обязательно спотыкается о реквизит (или себя).

И да — мы сами шьём костюмы, мастерим реквизит и, кажется, уже на пять лет вперёд запаслись фразой “ну, это будет круто, когда добавим эффекты”.

Напоминаем:

Это чистый фанфик, любительский до последнего пикселя, не связан с официальными разработчиками Nier Automata и не приносит никому, кроме нас, никакой пользы.

Хотите посмеяться, поучаствовать или посмотреть на процесс изнутри? Добро пожаловать! Нам всегда нужны лишние руки, лишние камеры и особенно — запасная нервная система.

Скоро выложим закулисье, монтажные провалы и те самые сцены, после которых актёры идут лечить спину.

Поддержите нас лайком, репостом и мемом в комментарии — вдруг это вдохновит нас дожить до финальных титров!

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Master Ken

Уж лучше порнопародию чем это.

1
Akmal Rj

Мягко говоря #крингешоу , больше нечего сказать

Пользователь ВКонтакте

чувствуется рука режиссёра псковского порно😑 // Garry Garrson

Scorpion_GamePlay

Я думал это Октавия Рэд, ну да ладно.