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NieR: Automata 07.03.2017
8.4 1 919 оценок

Очаровательная 2B из Nier: Automata теперь доступна в виде секс-куклы

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Gutsz
Новости

Производитель эротической продукции Game Lady продолжает свою экспансию в игровую индустрию, завоевывая сердца геймеров по всему мира благодаря своим непристойным работам. На этот раз компания официально представила воплощение сексапильной 2B из Nier: Automata в виде куклы для "тех самых" утех.

Вслед за Ларой Крофт из популярной игровой серии Tomb Raider, компания обещает точно воспроизвести оригинальный образ 2B. Секс-кукла с внешностью главной героини Nier: Automata получила фирменный костюм с короткой юбкой, повязкой для глаз и даже мечом. Полный рост 2B составляет 171 сантиметр, а вес без одежды равен примерно 37 кг.

+ ещё 12 картинок

Потенциальные покупатели секс-куклы имеют множество вариантов для кастомизации 2B. При оформлении заказа можно выбрать тип скелета, цвет ногтей, кожи, различные варианты ног и даже разные варианты других интимных зон. Компания Game Lady оценила своё новое изделие в 2800 за один экземпляр 2B, зато обещает доставить в любую точку мира.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Mad_cloud

Шо опять куклы

1
Комментарий удален
Комментарий удален
evil_capcha Whiskey_40Vol

Смотря как у его в семье заведено)

0
evil_capcha

300к лол проше шлюху снять и купить такой шмот на какой нибудь алиэкспресс

0
Oldrion

проще жену найти и одеть в вещи из озон

0
evil_capcha Oldrion

Жены не так работают)

6
kniaZeV71

😥

0
pohyall

не знаете для чего меч?

0
AndralStormborn

Нууу, если честно, видали мы даже на этом сайте кукол и получше...

0
SOLUS5678

Пошла жара!!!!

0
KAJIbTEP

Когда пост о живой девушке, Пегач минусит)
Когда пост о кукле, Пегач плюсует)

0
Безумная Макс

Можете минусить , но мне нир автомата не нравится .Честно, мне просто лень играть с системой сохранения времен сан андреас .Игра может быть гениальна триллион раз , но у меня уже нет желания играть как во времена ps 2 . Современные игры должны показывать что им не наплевать на твое время .

0
hpi

А давайте без таких новостей.

-1
Ольга Бузова

Это игровые новости

2
hpi Ольга Бузова

Нет.

-1
AndralStormborn hpi

Да. Просто игры бывают разные)

2
hpi AndralStormborn

Нет.

0
Tiger Goose

Проститутку с пластикой как у этой куклы можно снять на час примерно за 12 тысяч рублей.

-1
zatohka

Проститутка на час а кукла навсегда пока резину не смозолишь)))

1
Tiger Goose zatohka

Кукла-то стоит 280 тысяч рублей. И на чистку тоже тратиться придётся.

0
Pycckuu_XAKEP

соевые куколды...

-3
Олег Дудин

Новая стадия. Вчера были раздевающиеся фигурки. Сегодня с-куклы.

Что дальше?

-3