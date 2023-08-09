Очаровательная 2B из Nier: Automata теперь доступна в виде секс-куклы

Производитель эротической продукции Game Lady продолжает свою экспансию в игровую индустрию, завоевывая сердца геймеров по всему мира благодаря своим непристойным работам. На этот раз компания официально представила воплощение сексапильной 2B из Nier: Automata в виде куклы для "тех самых" утех.
Вслед за Ларой Крофт из популярной игровой серии Tomb Raider, компания обещает точно воспроизвести оригинальный образ 2B. Секс-кукла с внешностью главной героини Nier: Automata получила фирменный костюм с короткой юбкой, повязкой для глаз и даже мечом. Полный рост 2B составляет 171 сантиметр, а вес без одежды равен примерно 37 кг.
Потенциальные покупатели секс-куклы имеют множество вариантов для кастомизации 2B. При оформлении заказа можно выбрать тип скелета, цвет ногтей, кожи, различные варианты ног и даже разные варианты других интимных зон. Компания Game Lady оценила своё новое изделие в 2800 за один экземпляр 2B, зато обещает доставить в любую точку мира.
Шо опять куклы
Смотря как у его в семье заведено)
300к лол проше шлюху снять и купить такой шмот на какой нибудь алиэкспресс
проще жену найти и одеть в вещи из озон
Жены не так работают)
😥
не знаете для чего меч?
Нууу, если честно, видали мы даже на этом сайте кукол и получше...
Пошла жара!!!!
Когда пост о живой девушке, Пегач минусит)
Когда пост о кукле, Пегач плюсует)
Можете минусить , но мне нир автомата не нравится .Честно, мне просто лень играть с системой сохранения времен сан андреас .Игра может быть гениальна триллион раз , но у меня уже нет желания играть как во времена ps 2 . Современные игры должны показывать что им не наплевать на твое время .
А давайте без таких новостей.
Это игровые новости
Нет.
Да. Просто игры бывают разные)
Нет.
Проститутку с пластикой как у этой куклы можно снять на час примерно за 12 тысяч рублей.
Проститутка на час а кукла навсегда пока резину не смозолишь)))
Кукла-то стоит 280 тысяч рублей. И на чистку тоже тратиться придётся.
соевые куколды...
Новая стадия. Вчера были раздевающиеся фигурки. Сегодня с-куклы.
Что дальше?