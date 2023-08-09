Очаровательная 2B из Nier: Automata теперь доступна в виде секс-куклы ©

Производитель эротической продукции Game Lady продолжает свою экспансию в игровую индустрию, завоевывая сердца геймеров по всему мира благодаря своим непристойным работам. На этот раз компания официально представила воплощение сексапильной 2B из Nier: Automata в виде куклы для "тех самых" утех.

Вслед за Ларой Крофт из популярной игровой серии Tomb Raider, компания обещает точно воспроизвести оригинальный образ 2B. Секс-кукла с внешностью главной героини Nier: Automata получила фирменный костюм с короткой юбкой, повязкой для глаз и даже мечом. Полный рост 2B составляет 171 сантиметр, а вес без одежды равен примерно 37 кг.

Потенциальные покупатели секс-куклы имеют множество вариантов для кастомизации 2B. При оформлении заказа можно выбрать тип скелета, цвет ногтей, кожи, различные варианты ног и даже разные варианты других интимных зон. Компания Game Lady оценила своё новое изделие в 2800 за один экземпляр 2B, зато обещает доставить в любую точку мира.