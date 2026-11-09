Откровенный косплей 2B от популярной модели на фестивале Anime Expo вызвал двойной скандал

Популярная косплей-модель Mikomin (Эви Ли) оказалась в центре бурного скандала после публикации видеоролика с американского фестиваля Anime Expo. Ролик, в котором девушка позирует в крайне откровенном образе персонажа 2B из игры NieR: Automata, мгновенно завирусился и собрал более 10 миллионов просмотров и 130 тысяч лайков всего за два дня.

Пост вызвал общественный резонанс сразу по нескольким причинам. Изначально пользователи соцсети забили тревогу, решив, что мужчина на заднем плане видео занимается "апскёртингом" - тайно снимает модель на мобильный телефон снизу вверх со спины.

Ситуация накалилась настолько, что к публикации была добавлена специальная плашка контекста от сообщества. В ней поясняется, что Mikomin позже опровергла домыслы: мужчина не был случайным сталкером, а с ее согласия создавал профессиональный панорамный обзор костюма на 360 градусов.

Даже после прояснения ситуации хейт в комментариях не утих. На модель обрушился шквал критики от консервативной части сообщества. Косплеершу обвинили в использовании популярной игровой франшизы исключительно как инструмента для продвижения своих платных NSFW-платформ (OnlyFans и Patreon). Многие были возмущены, что модель ходит в таком виде в общественном месте перед детьми.

Очередная модель использует аниме как платформу для продажи своего контента впечатлительным молодым людям.

Даже порнозвезды, которые обычно приходят на такие конвенты, прикрываются сильнее, чем это.

В то же время многие фанаты встали на защиту Mikomin, напоминая, что образ 2B в оригинальной игре NieR: Automata изначально задумывался разработчиками как максимально откровенный, а значит, девушка лишь продемонстрировала высокую точность канона. На данный момент обсуждение вокруг поста продолжается, разделяя аудиторию на защитников свободы самовыражения в косплее и сторонников введения более строгой цензуры на фестивалях.