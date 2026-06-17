Первая полноценная ФАН серия по Nier Automata выйдет в 2026 году

Тизер «Проекта Ренессанс» уже вышел. Это независимый фанатский сериал по мотивам NieR, первая полноценная серия которого выйдет в 2026 году.

Сразу обозначу главное: это не официальный проект Square Enix или PlatinumGames, и мы не пытаемся делать вид, что за нами стоит огромная студия с бесконечным бюджетом. Это фанатская работа, сделанная людьми, которые действительно любят NieR и хотят сделать по этой вселенной что-то полноценное, а не просто короткий косплей-ролик под музыку.

И отдельно для тех, кто уже вспотел от одного слова NieR: это не порнография. Но мы прекрасно понимаем, что у NieR есть важная визуальная сторона, и делать вид, будто её нет, было бы странно. Эстетика, образы, костюмы, андроиды, женственность, холодная красота и тот самый стиль — всё это часть игры, и фанаты прекрасно понимают, о чём речь. Мы не собираемся превращать это в дешёвую пошлость, но и стерилизовать NieR до уровня безликой фанатской поделки тоже не будем.

«Проект Ренессанс» делают настоящие фанаты. Это отдельная история, не пересказ сюжета игры и не попытка залезть в официальный канон. Скорее другая вселенная с узнаваемыми образами, настроением и визуальным кодом NieR. Тизер уже можно посмотреть, первая серия выйдет в 2026 году, и после этого обсуждать проект можно будет уже не по фантазиям в комментариях, а по реальной работе.

Отдельно хочется сказать про бои и визуал. В «Проекте Ренессанс» мы не делаем драки как обычные постановочные сцены с мечами. Нам ближе подача аниме: более резкая динамика, выразительные позы, быстрый ритм, 3D, эффекты и ощущение, что бой живёт в стилистике NieR.

Сейчас над этим помогают работать пять аниматоров из разных стран. Причём помогают бесплатно, просто потому что им интересен проект и хочется сделать его сильнее. Это для нас очень ценно, потому что такие вещи обычно требуют куда больше ресурсов, чем кажется со стороны.

Именно поэтому сбор уже открыт, но тут мы не даём ссылок. Деньги нужны в первую очередь на 3D эффекты в аниме, визуальные эффекты, композитинг и финальную доводку кадров. Тизер уже показывает, в какую сторону мы идём, но полноценная серия — это гораздо больший объём работы. Мы начинали ещё в 2021 - только сейчас подошли в полноценному выпуску серии.

Весь основной материал мы сняли в Испании, Валенсия. В проекте участвовали 42 актёра и 37 человек массовки — повстанцы, репортёры и другие участники сцен.. При этом русскоязычная аудитория для нас очень важна. Мы правда дорожим зрителями из России, стран СНГ и всеми, кто любит NieR, аниме, игры и фанатские проекты не на словах.

«Проект Ренессанс» получается международным по производству, снятым в Испании, с аниматорами из разных стран, 3D и аниме-боёвкой. Но по духу это всё равно проект для людей, которые понимают, почему фанаты вообще берутся за такие безумные идеи своими руками.

Видео (VK) для тех у кого не работает Youtube тут: