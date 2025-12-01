После восьми лет ожидания NieR:Automata наконец-то вышла в Саудовской Аравии

После многолетнего периода неопределенности и отсутствия на местном рынке, NieR: Automata все-таки официально появилась в Саудовской Аравии. Экшен-РПГ от Square Enix, получившая высокую оценку за свой сюжет и уникальную эстетику, прежде была недоступна в этом регионе, что вызывало недоумение у местных игроков.

Теперь саудовские фанаты смогут купить NieR: Automata не только в физическом формате для Nintendo Switch и PlayStation 4, но и в цифровом для PlayStation 4, Xbox One, Windows и Steam.

Выпуск игры знаменует важную веху для саудовского рынка, который после многих лет ограничений и строгого контроля контента начал постепенно расширяться за счет международных игр. Несмотря на то, что точная причина длительного отсутствия NieR: Automata в регионе не уточняется, нынешний релиз демонстрирует все большее сближение между глобальной индустрией и местной аудиторией.

Стоит напомнить, что помимо NieR: Automata, в июле этого года в Саудовской Аравии после 12 лет ожидания были выпущены GTA V и Online.

Напомним, что первоначальный релиз NieR: Automata состоялся в 2017 году : в феврале/марте 2017 года — для PlayStation 4, 17 марта 2017 года — для ПК, 26 июня 2018 года — для Xbox One и 6 октября 2022 года — для Nintendo Switch.