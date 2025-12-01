ЧАТ ИГРЫ
NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.7 3 372 оценки

После восьми лет ожидания NieR:Automata наконец-то вышла в Саудовской Аравии

Gruz_ Gruz_

После многолетнего периода неопределенности и отсутствия на местном рынке, NieR: Automata все-таки официально появилась в Саудовской Аравии. Экшен-РПГ от Square Enix, получившая высокую оценку за свой сюжет и уникальную эстетику, прежде была недоступна в этом регионе, что вызывало недоумение у местных игроков.

Теперь саудовские фанаты смогут купить NieR: Automata не только в физическом формате для Nintendo Switch и PlayStation 4, но и в цифровом для PlayStation 4, Xbox One, Windows и Steam.

Выпуск игры знаменует важную веху для саудовского рынка, который после многих лет ограничений и строгого контроля контента начал постепенно расширяться за счет международных игр. Несмотря на то, что точная причина длительного отсутствия NieR: Automata в регионе не уточняется, нынешний релиз демонстрирует все большее сближение между глобальной индустрией и местной аудиторией.

Стоит напомнить, что помимо NieR: Automata, в июле этого года в Саудовской Аравии после 12 лет ожидания были выпущены GTA V и Online.

Напомним, что первоначальный релиз NieR: Automata состоялся в 2017 году : в феврале/марте 2017 года — для PlayStation 4, 17 марта 2017 года — для ПК, 26 июня 2018 года — для Xbox One и 6 октября 2022 года — для Nintendo Switch.

9
6
Комментарии:  6
QAnon

какие идиоты ждали ее 8 лет)) в первый же день ее можно было скачать с торента

2
CRAZY rock GAME

Может они принципиальные 🤔

3
AndralStormborn CRAZY rock GAME

Принципиальные идиоты?

1
CRAZY rock GAME AndralStormborn

🤷

1
mongol312

кажется, где-то года 2 назад тут пробегала новость, что саудиты собираются вложить в развитие своей игровой индустрии десятки миллиардов долларов. Ну что же, темпы продвижения уже радуют. Наверное, году к 2040 у них даже появятся игровые клубы для женщин.

2
Генерал Анатолий

Так они во все вкладывают, потому что денег дофига (им по барабану, получится или не получится в итоге что-то)

1