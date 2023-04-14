NieR: Automata 07.03.2017
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Представлена экшн-фигурка 2B по мотивам игры NieR: Automata

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Gruz_
Новости

На подходе еще одна фигурка 2B по созданная по мотивам игры NieR: Automata, которая будет входить в линейку BUZZmod. Если судить по фото ниже, это будет экшн-фигурка, а это значит, что появится возможность менять положение ее ног и придать ей самые разнообразные динамичные позы. В комплекте с фигуркой будет идти меч, а на глазах у нее будет повязка. В качестве аксессуара к этой фигурке будет прилагаться Pod 042.

Фигудка BUZZmod 2B будет доступна для предварительного заказа с 14 апреля 2023 года в Aniplex Plus. К сожаление но на этом сайте не предусмотрена международная доставка так, что на данный момент нет никакой информации о том, появится ли эта фигурка за пределами Японии.

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