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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.5 2 127 оценок

Продолжение NieR Automata становится все более вероятным. Автор объявил о большом сюрпризе

Procy_on
Новости

Издатель NieR Automata не дает нам забыть о хите с андроидом 2B - недавно состоялась премьера первого сезона анимационной адаптации, а кроссоверы то и дело всплывают в различных проектах (недавно, в частности, в Naraka Bladepoint). Похоже, мы приближаемся к более крупному анонсу, связанному с этим брендом.

Ёсуке Сайто, ведущий продюсер NieR: Automata, рассказал в кратком интервью журналу Famitsu, что ключевым словом в 2024 году будет "сюрприз". По словам разработчика, он работает над многими нераскрытыми вещами, и раскрытие самого большого сюрприза должно произойти в первые месяцы 2024 года. Автор также напомнил нам о предстоящем втором сезоне аниме NieR Automata.

Сайто заявил в интервью, что он трудоголик, что иногда сказывается на его здоровье. В шутку мужчина пожелал, чтобы в 2024 году он научился отказываться от новых заданий, иначе умрет от переутомления.

Ёсуке Сайто ранее работал с Ёко Таро над первой NieR, над NieR Automata, NieR Replicant ver. 12247... и другими, более мелкими проектами, такими как рейд Nier Automata в Final Fantasy XIV.

93
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
кум кумич

Японцы последний оплот от соевой культуры обиженок

51
Xndr DeKoz

откуда кадр?

1
Iktar Xndr DeKoz

барышня из аниме "магическая битва", а конкретно откуда сам кадр не скажу, сорян, крайний сезон не смотрел

0
Гербарий007 Xndr DeKoz

Мей мей развлекается в кроватке с братиком

1
KRAKEN1KR Гербарий007

они просто отдыхали))) а то щас набегут

1
Mr_Bredman

Ууу кликбейт

27
Paprikar

Зато какой!

27
KRAKEN1KR

Такой кликбейт Нннннада

1
Pr0100Евген

Автор пикчи "maplestar". Для тех кто в поисках)

9
komstroj97

Maplestar - легенда. У него еще топовый фулл по бензопиле есть)

11
Tank5553 komstroj97

Единственное, что мне нравится в Зельде, это работы этого автора по ней😄

0
3Lexas

реклама порно мультика на плейграунде? что-то новенькое....или нет

6
Samuil84

Классика ПГ =)

4
Siroy

Если посмотреть какие картинки добавляются в галлереи, то вы осознаете ошибку в написании "плейграунд". Правильно писать "порнограунд". Поэтому тут подобный пост вполне нормальный контент.

8
3Lexas Siroy

Ну а если серьезно, то большинство (известных мне) игр, про насилие и убийства. Да наверняка большинство в такое и играют. Так что малость странно называть этот сайт порн

-4
ckott4

Порно мультик? Реклама? Что? Мы на разных пг сидим?

5
3Lexas ckott4

Мы на одном сайте сидим. А вот возможность распознания сарказма у нас разная. Да, это был сарказм.

0
Алиша Мегазвездочка
ключевым словом в 2024 году будет "сюрприз"

андроид с сюрпризом будет?)

1
Flashet

а порно на превьюшку зачем было ставить?

1
Lenyaants

ето обман что бы собрать классы!

6
ONEEX
FapGround - это позволяет, вот и ставят )

Всё просто.

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Надеюсь, что управление они доведут до ума на пк в новой части.

0
Fulle

Почему все знаю откуда этот кадр?

0
Arpada

Смотря тенденции последних двух лет делать ремейки/ремастеры, думаю сюрпризом для фанов станет апгрейд технической части игры под текущие возможности ПС5. Если так и будет, в любом случае перепройду один из любимых проектов. Почему я думаю именно в эту сторону? Потому что те кто играл игру, знают, что сюжетно там нечего продолжать. А представлять как сюрприз какой то новый проект по вселенной, ну такое себе.

0
Huntress_2BSEX

Заверните A9 и 2B. Можете сестричек розоволосых тоже добавить. Они милашки точно помню и симпатичные не хуже вообще остальных. НУ и 9S Gachi с его носками

0
Wolfenstein

сюрприз в отсутствии юбки и как следствие потеря половины потенциальной аудитории

0
Vaipen

Надеюсь хоть в следующей игре сделают нормальную миникарту, на которой хоть что-то можно будет понять. Сама игра огонь просто, но эта карта просто напрочь убила все желание в нее играть. Это бесконечное нарезание кругов по округе с вечными вопросом "а куда мне сейчас" и "ять, а как туда пройти." Просто выбесило, в итоге игру просто дропнул. Но самое бесячее, это то, что нельзя менять персонажей. Добегаешь до квеста и выясняется, что его можно пройти только при прохождении за пацана, а выбрать его можно только при повторном прохождении игры. Вот нафига так делать, неужели нельзя было сделать как в Финалке, что бы можно было переключать персонажей в зависимости от задания, но нет нифига, тебе жирно так намекают, что ты должен будешь пройти игру ещё раз, это при том, что одно ее прохождение это уже подвиг.

0
saa0891
Спойлер
-1
Tiktotayou124

Кому тоже было тяжело читать пост со стояком в трусах?)

-1
Сyberpunk

это скрин из аниме?

-3
agula98

Да

-2
bysaturn agula98

А в игре такое разве было?

0
Eclipse_Mars

Не совсем....

Спойлер

это из хентай версии🔞

12
PastoralUpton
-3