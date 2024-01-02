Продолжение NieR Automata становится все более вероятным. Автор объявил о большом сюрпризе

Издатель NieR Automata не дает нам забыть о хите с андроидом 2B - недавно состоялась премьера первого сезона анимационной адаптации, а кроссоверы то и дело всплывают в различных проектах (недавно, в частности, в Naraka Bladepoint). Похоже, мы приближаемся к более крупному анонсу, связанному с этим брендом.
Ёсуке Сайто, ведущий продюсер NieR: Automata, рассказал в кратком интервью журналу Famitsu, что ключевым словом в 2024 году будет "сюрприз". По словам разработчика, он работает над многими нераскрытыми вещами, и раскрытие самого большого сюрприза должно произойти в первые месяцы 2024 года. Автор также напомнил нам о предстоящем втором сезоне аниме NieR Automata.
Сайто заявил в интервью, что он трудоголик, что иногда сказывается на его здоровье. В шутку мужчина пожелал, чтобы в 2024 году он научился отказываться от новых заданий, иначе умрет от переутомления.
Ёсуке Сайто ранее работал с Ёко Таро над первой NieR, над NieR Automata, NieR Replicant ver. 12247... и другими, более мелкими проектами, такими как рейд Nier Automata в Final Fantasy XIV.
Японцы последний оплот от соевой культуры обиженок
откуда кадр?
барышня из аниме "магическая битва", а конкретно откуда сам кадр не скажу, сорян, крайний сезон не смотрел
Мей мей развлекается в кроватке с братиком
они просто отдыхали))) а то щас набегут
Ууу кликбейт
Зато какой!
Такой кликбейт Нннннада
Автор пикчи "maplestar". Для тех кто в поисках)
Maplestar - легенда. У него еще топовый фулл по бензопиле есть)
Единственное, что мне нравится в Зельде, это работы этого автора по ней😄
реклама порно мультика на плейграунде? что-то новенькое....или нет
Классика ПГ =)
Если посмотреть какие картинки добавляются в галлереи, то вы осознаете ошибку в написании "плейграунд". Правильно писать "порнограунд". Поэтому тут подобный пост вполне нормальный контент.
Ну а если серьезно, то большинство (известных мне) игр, про насилие и убийства. Да наверняка большинство в такое и играют. Так что малость странно называть этот сайт порн
Порно мультик? Реклама? Что? Мы на разных пг сидим?
Мы на одном сайте сидим. А вот возможность распознания сарказма у нас разная. Да, это был сарказм.
андроид с сюрпризом будет?)
а порно на превьюшку зачем было ставить?
ето обман что бы собрать классы!
Всё просто.
Надеюсь, что управление они доведут до ума на пк в новой части.
Почему все знаю откуда этот кадр?
Смотря тенденции последних двух лет делать ремейки/ремастеры, думаю сюрпризом для фанов станет апгрейд технической части игры под текущие возможности ПС5. Если так и будет, в любом случае перепройду один из любимых проектов. Почему я думаю именно в эту сторону? Потому что те кто играл игру, знают, что сюжетно там нечего продолжать. А представлять как сюрприз какой то новый проект по вселенной, ну такое себе.
Заверните A9 и 2B. Можете сестричек розоволосых тоже добавить. Они милашки точно помню и симпатичные не хуже вообще остальных. НУ и 9S Gachi с его носками
сюрприз в отсутствии юбки и как следствие потеря половины потенциальной аудитории
Надеюсь хоть в следующей игре сделают нормальную миникарту, на которой хоть что-то можно будет понять. Сама игра огонь просто, но эта карта просто напрочь убила все желание в нее играть. Это бесконечное нарезание кругов по округе с вечными вопросом "а куда мне сейчас" и "ять, а как туда пройти." Просто выбесило, в итоге игру просто дропнул. Но самое бесячее, это то, что нельзя менять персонажей. Добегаешь до квеста и выясняется, что его можно пройти только при прохождении за пацана, а выбрать его можно только при повторном прохождении игры. Вот нафига так делать, неужели нельзя было сделать как в Финалке, что бы можно было переключать персонажей в зависимости от задания, но нет нифига, тебе жирно так намекают, что ты должен будешь пройти игру ещё раз, это при том, что одно ее прохождение это уже подвиг.
Кому тоже было тяжело читать пост со стояком в трусах?)
это скрин из аниме?
Да
А в игре такое разве было?
Не совсем....
это из хентай версии🔞