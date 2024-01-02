Продолжение NieR Automata становится все более вероятным. Автор объявил о большом сюрпризе

Издатель NieR Automata не дает нам забыть о хите с андроидом 2B - недавно состоялась премьера первого сезона анимационной адаптации, а кроссоверы то и дело всплывают в различных проектах (недавно, в частности, в Naraka Bladepoint). Похоже, мы приближаемся к более крупному анонсу, связанному с этим брендом.



Ёсуке Сайто, ведущий продюсер NieR: Automata, рассказал в кратком интервью журналу Famitsu, что ключевым словом в 2024 году будет "сюрприз". По словам разработчика, он работает над многими нераскрытыми вещами, и раскрытие самого большого сюрприза должно произойти в первые месяцы 2024 года. Автор также напомнил нам о предстоящем втором сезоне аниме NieR Automata.

Сайто заявил в интервью, что он трудоголик, что иногда сказывается на его здоровье. В шутку мужчина пожелал, чтобы в 2024 году он научился отказываться от новых заданий, иначе умрет от переутомления.



Ёсуке Сайто ранее работал с Ёко Таро над первой NieR, над NieR Automata, NieR Replicant ver. 12247... и другими, более мелкими проектами, такими как рейд Nier Automata в Final Fantasy XIV.