Профессиональная озвучка NieR: Automata от R.G. MVO с каждым днём увеличивает количество записанного материала

Буквально недавно во всём рунете пронеслась новость о том, что русской озвучке NieR: Automata быть (за что Mechanics VoiceOver благодарят свои подписчиков и неравнодушных фанатов франшизы).
По заверениям команды, прогресс локализации не стоит на месте, и видеоролик, выпущенный ими, является тому доказательством.
В жаркие летние дни нас ждут финальные записи главных героев, а пока же желаем вам приятного просмотра.
Механики заверяют, что следующие бекстейджи для публики не заставят себя долго ждать.
За человечество!
Как же круто, жду, очень жду, Голоса просто пушка!
Прошел с субтитрами, уже и не надеялся на озвучку, но вот бывают же приятные новости!
Огромное спасибо Вам Mechanics VoiceOver!)))