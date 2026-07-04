Профессиональная озвучка NieR: Automata от R.G. MVO с каждым днём увеличивает количество записанного материала

Буквально недавно во всём рунете пронеслась новость о том, что русской озвучке NieR: Automata быть (за что Mechanics VoiceOver благодарят свои подписчиков и неравнодушных фанатов франшизы).

По заверениям команды, прогресс локализации не стоит на месте, и видеоролик, выпущенный ими, является тому доказательством.

В жаркие летние дни нас ждут финальные записи главных героев, а пока же желаем вам приятного просмотра.

Механики заверяют, что следующие бекстейджи для публики не заставят себя долго ждать.

За человечество!