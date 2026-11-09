Разработчики исправили ошибку с размером файлов в ПК-версии NieR: Automata: после обновления игра весила 366 ГБ

Разработчики устранили проблему, из-за которой объем занимаемого игрой дискового пространства внезапно превысил показатели многих ожидаемых крупных проектов.
Небольшое обновление для ПК-версии NieR: Automata привело к неожиданному увеличению размера установленной игры — с примерно 50 ГБ до более чем 366 ГБ. Команда разработчиков оперативно отреагировала на ситуацию, вернув объем занимаемого игрой места к нормальным значениям.
В официальном аккаунте NieR принесли извинения и предложили временное решение: удалить дополнения (DLC), чтобы уменьшить размер игры. Хотя этот способ позволил игрокам освободить место на жёстком диске, сам инцидент стал необычным техническим сбоем в ходе того, что должно было быть рядовым обновлением.
Позднее разработчики сообщили, что установили причину произошедшего. В последующем заявлении они подтвердили, что проблема полностью устранена.
Мы выяснили причину и решили проблему. Приносим извинения за доставленные неудобства.
На пике «раздутый» размер файлов превышал объем предварительной загрузки GTA 6 (212 ГБ) — игры от Rockstar Games для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — более чем на 72%. Он также оказался больше 300 ГБ — объёма, который студия S-Game рекомендует для предварительной загрузки грядущей экшен-RPG Phantom Blade Zero (при этом конечный размер последней составляет 145 ГБ).
Большинство наблюдателей восприняли этот случай скорее как любопытный курьёз, а не как серьёзную проблему, поскольку столь резкие изменения объёма данных при выпуске стандартных обновлений происходят крайне редко.
Ага. Было 40 ГБ, стало 41,2 ГБ.
Еще раз напишите пост, их было по этому поводу недостаточно!
ошибку с отсутствием русского языка в ПК версии не исправили