Разработчики исправили ошибку с размером файлов в ПК-версии NieR: Automata: после обновления игра весила 366 ГБ

Разработчики устранили проблему, из-за которой объем занимаемого игрой дискового пространства внезапно превысил показатели многих ожидаемых крупных проектов.

Небольшое обновление для ПК-версии NieR: Automata привело к неожиданному увеличению размера установленной игры — с примерно 50 ГБ до более чем 366 ГБ. Команда разработчиков оперативно отреагировала на ситуацию, вернув объем занимаемого игрой места к нормальным значениям.

В официальном аккаунте NieR принесли извинения и предложили временное решение: удалить дополнения (DLC), чтобы уменьшить размер игры. Хотя этот способ позволил игрокам освободить место на жёстком диске, сам инцидент стал необычным техническим сбоем в ходе того, что должно было быть рядовым обновлением.

Позднее разработчики сообщили, что установили причину произошедшего. В последующем заявлении они подтвердили, что проблема полностью устранена.

Мы выяснили причину и решили проблему. Приносим извинения за доставленные неудобства.

На пике «раздутый» размер файлов превышал объем предварительной загрузки GTA 6 (212 ГБ) — игры от Rockstar Games для PlayStation 5 и Xbox Series X|S — более чем на 72%. Он также оказался больше 300 ГБ — объёма, который студия S-Game рекомендует для предварительной загрузки грядущей экшен-RPG Phantom Blade Zero (при этом конечный размер последней составляет 145 ГБ).

Большинство наблюдателей восприняли этот случай скорее как любопытный курьёз, а не как серьёзную проблему, поскольку столь резкие изменения объёма данных при выпуске стандартных обновлений происходят крайне редко.