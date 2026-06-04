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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 3 476 оценок

Сбор на русскую озвучку NieR: Automata успешно завершён

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о завершении сбора средств на создание русской озвучки для NieR: Automata.

Финальная цель была достигнута благодаря крупному пожертвованию от Дениса Пономарчука, которое поступило в ночь на 2 июня. Таким образом, работа над профессиональной русской локализацией культовой экшен-RPG официально обеспечена финансированием.

Разработчики локализации поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что теперь могут полностью сосредоточиться на производстве озвучки и подготовке проекта к релизу.

Сроки выхода русской озвучки пока не раскрываются.

ПК
22
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

зачем? а главное нахрена?

15
Expansive Ulmer

1987...

3
AndralStormborn

Такую игру лучше играть без васянских озвучек, лучше вообще с японской, для полноты погружения.

3
Deep Sea

2017 . . .

2
Jarvis666
Сроки выхода русской озвучки пока не раскрываются.

Давай завтра))

2
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