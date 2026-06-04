Сбор на русскую озвучку NieR: Automata успешно завершён

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о завершении сбора средств на создание русской озвучки для NieR: Automata.

Финальная цель была достигнута благодаря крупному пожертвованию от Дениса Пономарчука, которое поступило в ночь на 2 июня. Таким образом, работа над профессиональной русской локализацией культовой экшен-RPG официально обеспечена финансированием.

Разработчики локализации поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что теперь могут полностью сосредоточиться на производстве озвучки и подготовке проекта к релизу.

Сроки выхода русской озвучки пока не раскрываются.