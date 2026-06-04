Сбор на русскую озвучку NieR: Automata успешно завершён

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о завершении сбора средств на создание русской озвучки для NieR: Automata.
Финальная цель была достигнута благодаря крупному пожертвованию от Дениса Пономарчука, которое поступило в ночь на 2 июня. Таким образом, работа над профессиональной русской локализацией культовой экшен-RPG официально обеспечена финансированием.
Разработчики локализации поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что теперь могут полностью сосредоточиться на производстве озвучки и подготовке проекта к релизу.
Сроки выхода русской озвучки пока не раскрываются.
зачем? а главное нахрена?
1987...
Такую игру лучше играть без васянских озвучек, лучше вообще с японской, для полноты погружения.
2017 . . .
Давай завтра))