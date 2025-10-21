Создатель 2B Йоко Таро призвал не покупать его автографы, так как многие из них фальшивые

В мире коллекционирования подписанные предметы от знаменитостей могут стоить целое состояние. Не стали исключением и видеоигры: поклонники индустрии готовы платить большие деньги за автографы любимых разработчиков, актеров озвучивания и художников.

Одним из таких востребованных творцов является Йоко Таро, загадочный создатель культовых игр, таких как Nier: Automata и Drakengard. И вчера он шокировал игровое сообщество, заявив, что значительная часть его автографов, продающихся на вторичном рынке - подделки. Поводом для этого заявления стал твит пользователя, который похвастался покупкой подписанным Йоко Таро диском на специализированном сайте.

Этот автограф - подделка. Я добавляю в свои настоящие автографы небольшие незаметные детали, чтобы предотвратить перепродажу, поэтому я могу отличить, когда автограф не настоящий. Я удостоверился, что почти половина автографов, продающихся с рук - фальшивые, поэтому, пожалуйста, не покупайте их.

При этом Таро не стал раскрывать, как именно поклонники могут отличить оригинал от фальшивки. Очевидно, что разглашение этой информации сразу же поставило бы мошенников на шаг впереди, позволив им создавать более совершенные подделки.

Заявление разработчика породило волну беспокойства среди коллекционеров. Теперь каждый, кто владеет "автографом" Йоко Таро или планирует его приобрести, вынужден задуматься о его подлинности. Конечный результат этой детективной истории, как и сама личность геймдизайнера, скрывающегося под маской, пока остается загадкой.