Создатель Nier: Automata Йоко Таро на самом деле работал над несколькими проектами, но их постоянно отменяли

Йоко Таро, создатель Nier: Automata и один из самых плодовитых разработчиков видеоигр на сегодняшний день, вопреки мнению многих фанатов, работал над несколькими игровыми проектами с момента выхода Nier: Automata в 2017 году. Мы просто не смогли увидеть ни одной из его работ, потому что проекты были отменены до того, как стали доступны широкой публике.

Йоко Таро пояснил, что работал над несколькими проектами, но по причинам, которые он не назвал или не смог назвать, они были отменены ещё до выхода в свет.

Мне часто говорят: «Почему вы не делаете продолжение NeiR?» или «Йоко Таро ничем не занимается?», но это потому, что в последнее время многие проекты, в которых я участвовал, были прекращены на полпути разработки.



На самом деле я работал над кое-какими проектами, просто они так и не увидели свет. Мне за них заплатили, так что лично я не вижу в этом ничего плохого. Но люди, похоже, думают, что я ничего не делаю, потому что мои работы так и не выпускаются.

Он также поясняет, что не испытывает негативных чувств из-за того, что у него годами не было ни одной выпущенной игры, и вместо этого намекает, что предпочёл бы вообще ничего не выпускать, если это не будет идеально.

Я не считаю это чем-то негативным», — продолжил он. Я считаю, что если я собираюсь выпустить что-то странное, то лучше вообще ничего не выпускать.