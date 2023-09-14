Создатель Nier Automata заявил, что хотел бы, чтобы пришельцы уничтожили Землю ©

Это действительно так, народ: Йоко Таро, автор Nier Automata, хотел бы, чтобы инопланетяне уничтожили Землю. Возможно, это не так уж и удивительно, если учесть, что именно он стоит за Nier Automata и ее предшественницей Replicant - ролевыми играми, в которых на Земле, по сути, наступил армагеддон роботов, но все же это довольно дико.

В разговоре с Inverse Таро рассказал, что он хотел бы вернуться в старые добрые времена 8-битных игр, выразив надежду, что пришельцы помогут ему в этом, лишив мир кремниевых ресурсов.

Я бы хотел, чтобы инопланетяне или что-то подобное напали на Землю и уничтожили все имеющиеся у нас кремниевые технологии, чтобы весь мир вернулся в 8-битную эпоху, а создатели игр были вынуждены зарабатывать на жизнь разработкой игр в этой низкотехнологичной среде", - говорит он.



Я бы все отдал, чтобы увидеть, как бы выглядела 8-битная Call of Duty, возникшая в той ситуации.

Если отбросить шутки, то ряд моментов, которые он озвучивает в интервью, невероятно актуальны. Например, он называет сектор инди-игр ""морем, переполненным кровью конкурентов" из-за отсутствия в нем денежных и временных барьеров" и выражает обеспокоенность тем, что использование возможностей AI может привести к тому, что ""создатели" станут не более чем расходным материалом, который просто можно будет использовать и потреблять". Очень радостно, не правда ли?

На этой жизнерадостной "волне" можно смело отправляться на поиски лучших космических игр, в числе которых, конечно же, находится трилогия Mass Effect, если вам вдруг захотелось посмотреть, что происходит, когда пришельцы истребляют планеты.