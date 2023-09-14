Создатель Nier Automata заявил, что хотел бы, чтобы пришельцы уничтожили Землю

Это действительно так, народ: Йоко Таро, автор Nier Automata, хотел бы, чтобы инопланетяне уничтожили Землю. Возможно, это не так уж и удивительно, если учесть, что именно он стоит за Nier Automata и ее предшественницей Replicant - ролевыми играми, в которых на Земле, по сути, наступил армагеддон роботов, но все же это довольно дико.
В разговоре с Inverse Таро рассказал, что он хотел бы вернуться в старые добрые времена 8-битных игр, выразив надежду, что пришельцы помогут ему в этом, лишив мир кремниевых ресурсов.
Я бы хотел, чтобы инопланетяне или что-то подобное напали на Землю и уничтожили все имеющиеся у нас кремниевые технологии, чтобы весь мир вернулся в 8-битную эпоху, а создатели игр были вынуждены зарабатывать на жизнь разработкой игр в этой низкотехнологичной среде", - говорит он.
Я бы все отдал, чтобы увидеть, как бы выглядела 8-битная Call of Duty, возникшая в той ситуации.
Если отбросить шутки, то ряд моментов, которые он озвучивает в интервью, невероятно актуальны. Например, он называет сектор инди-игр ""морем, переполненным кровью конкурентов" из-за отсутствия в нем денежных и временных барьеров" и выражает обеспокоенность тем, что использование возможностей AI может привести к тому, что ""создатели" станут не более чем расходным материалом, который просто можно будет использовать и потреблять". Очень радостно, не правда ли?
На этой жизнерадостной "волне" можно смело отправляться на поиски лучших космических игр, в числе которых, конечно же, находится трилогия Mass Effect, если вам вдруг захотелось посмотреть, что происходит, когда пришельцы истребляют планеты.
Чушь какую-то сказал.
Немного эпатажные высказывания, но неплохо "на подумать". Ссыль бы еще на оригинал.
Таких высказываний "на подумать" в интернете...
Не-не-не, пусть будет будущее, как в Призраке в доспехах)
Инвалиды. Поиграйте в Prey (2007) и будет вам счастье.
Вы заманали уже со своим кликбейтом. Заголовок с содержанием не сходится.
Кремний не так сложно создать. Тем боле, что оксид кремния -- практически вся земля. Вскоре в России начнется производство собственного кремния, и будем надеяться связанной с ним технологией.
Кремний вряд ли, а вот нефритовых стержней при поддержке Китая в ближайшее время вполне, на который нас всех усадят. А последние новости про часть наших земель на новых картах Китая тонко так намекает на это(
Ну ты даешь. В СССР транзистор изобрели в 1949 г. Серийное производство с 1953 г. Неужели ты думал, что Гагарин отправился в космос на ракете с системами управления на стеклянных лампах?